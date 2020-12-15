Госдума одобрила законопроект о запрете публиковать данные об имуществе силовиков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает публикацию информации об имуществе и частной жизни сотрудников правоохранительных органов. Информация об этом содержится в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что публикование информации «о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».
Как ранее поясняли «Ведомости», к конфиденциальным данным этих лиц, которые должны быть защищены операторами персональных данных (т. е. всеми организациями, которые ими располагают, включая реестры, органы здравоохранения и соцобеспечения, операторов сотовой связи и т. д.), теперь добавляются и сведения об имуществе лиц, подпавших под госзащиту. Причем меры по защите этих данных могут применяться не только в связи с угрозами в их адрес, но и «при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, имущество и здоровье одновременно с вступлением их в должность, а также в отношении их близких». Решение о закрытии информации принимается по требованию «органа, обеспечивающего безопасность». Кому-либо выдавать упомянутую информацию после такого решения запрещено, за исключением случаев, если данные запрашиваются в установленном порядке по уголовному делу. Кроме того, информацию – декларации об имуществе – надо будет передавать и для антикоррупционных проверок.
Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря депутатами Василием Пискаревым (председатель комитета по безопасности), Дмитрием Вяткиным и Дмитрием Савельевым. Основная часть поправок вносится в закон «О госзащите судей, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов».
Этот закон был принят, чтобы защитить от угроз и давления судей и сотрудников других структур, которые борются с правонарушениями, но меры госзащиты могут быть приняты и в отношении «иных лиц», определяемых постановлением правительства России. К ним до сих пор были отнесены лишь чиновники субъектов Федерации и местного самоуправления, которые занимаются выявлением и профилактикой правонарушений.
Ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом уже установлена в КоАПе (ст. 13.14), осенью было предложено увеличить санкции за такое нарушение, говорил ранее один из соавторов законопроекта, Вяткин. Что касается отвечающих за безопасность органов, требования которых должны будут выполнять операторы персональных данных для обеспечения «конфиденциальности сведений» о защищаемых лицах, то их достаточно, сказал Вяткин. Это ФСБ, ФСО, Росгвардия, МВД и др.