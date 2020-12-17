Путин еще не решил, будет ли участвовать в выборах 2024 года
Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2024 г. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Я для себя еще не принял решения — пойду я-не пойду на выборы в 2024 г., но что касается стабильного развития страны — это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа — делать или не делать я посмотрю», — сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова.
Путин также прокомментировал саму статью об обнулении президентских сроков. «По поводу того, стоило делать или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Отвечая на этот вопрос, важно понимать: пойдет, что -то, что мы делаем на благо страны, или нет. Если не пойдет — то не стоило, а если пойдет — то стоит делать», — пояснил президент.
Обнуление сроков президента стало главным событием конституционной реформы 2020 г. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении конституционных поправок в Основной закон с подачи депутата-космонавта Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу. Эта норма распространилась на действующего главу государства и экс-президента (2008–2012 гг.), зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Теперь их право на многократное участие в президентских выборах дублируется и в профильном законе.