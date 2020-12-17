Путин еще не решил, будет ли участвовать в выборах 2024 года

Обнуление сроков президента стало главным событием конституционной реформы 2020 г. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении конституционных поправок в Основной закон с подачи депутата-космонавта Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу. Эта норма распространилась на действующего главу государства и экс-президента (2008–2012 гг.), зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Теперь их право на многократное участие в президентских выборах дублируется и в профильном законе.