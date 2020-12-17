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Путин еще не решил, будет ли участвовать в выборах 2024 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2024 г. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я для себя еще не принял решения — пойду я-не пойду на выборы в 2024 г., но что касается стабильного развития страны — это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа — делать или не делать я посмотрю», — сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

Путин также прокомментировал саму статью об обнулении президентских сроков. «По поводу того, стоило делать или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Отвечая на этот вопрос, важно понимать: пойдет, что -то, что мы делаем на благо страны, или нет. Если не пойдет — то не стоило, а если пойдет — то стоит делать», — пояснил президент.

Ранее по теме: Обнуление сроков Владимира Путина закреплено на уровне закона

Обнуление сроков президента стало главным событием конституционной реформы 2020 г. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении конституционных поправок в Основной закон с подачи депутата-космонавта Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу. Эта норма распространилась на действующего главу государства и экс-президента (2008–2012 гг.), зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Теперь их право на многократное участие в президентских выборах дублируется и в профильном законе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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