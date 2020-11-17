Обнуление сроков Владимира Путина закреплено на уровне закона

Обнуление сроков Владимира Путина закреплено на уровне законаНесанкционированная агитация в интернете теперь будет блокироваться
Парламентарии 17 ноября внесли в Госдуму несколько законопроектов, серьезно меняющих правила будущих выборов: как региональных, так и федеральных, включая выборы президента России.
Новые возможности для главного
Одну из принципиальных инициатив внесли вчера сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова: это поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, закон о выборах депутатов Госдумы и закон о выборах президента России. В первом они решили зафиксировать минимальный возраст председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) – 30 лет. Во втором – обязательное проживание кандидатов в депутаты Госдумы на территории России. В третьем – так называемое обнуление сроков президентского правления.
Обнуление стало главным и самым неожиданным событием конституционной реформы 2020 г. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении конституционных поправок в Основной закон с подачи депутата-космонавта Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу.
Эта норма распространилась на действующего главу государства Владимира Путина и экс-президента (2008–2012 гг.), зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Теперь их право на многократное участие в президентских выборах дублируется и в профильном законе. В нем хотят закрепить и другие нововведения из Конституции – например, требование к кандидату в президенты, чтобы он проживал в России не менее 25 лет и не имел ранее гражданства иностранного государства (это положение не распространяется на граждан территорий, присоединенных к России, таких как Крым). Необходимость принятия всех этих поправок на данный момент в пояснительной записке не объясняется.
Политтехнолог Валентин Бианки считает, что их внесение не связано с подготовкой досрочных президентских выборов: «Их вероятность приближается к нулю – логично избрать Госдуму, посмотреть на ситуацию и только потом принимать решения. Вместе с тем для власти всегда удобно иметь возможность принимать любые мгновенные решения, переворачивающие доску, – сыграть на опережение вне зависимости от персоны кандидата может быть удобно».
Всю осеннюю сессию Госдумы идет процесс закрепления и раскрытия в законах конституционных поправок, говорит глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «В том, что касается организации и функционирования властных структур, этот процесс будет в основном завершен до конца года». Понятно, что тема возможности для действующего президента переизбираться медийно всех привлекает, но все-таки сейчас это именно технический процесс. «Поэтому и нет оснований видеть за этим какую-то интригу, тем более с досрочными выборами. Сенсация была бы, если бы в процессе приведения законов в соответствие с Конституцией все поправки про органы власти и их функционирование в законодательство внесли бы, а вот эту поправку про сроки полномочий почему-то в закон о выборах президента не добавили бы», – говорит Бадовский.
Блокировка информации
Савастьянова и группа единороссов внесли еще один законопроект с поправками в закон об основных гарантиях избирательных прав и закон об информации и информационных технологиях, которыми решили расширить полномочия Роскомнадзора. Он сможет без решения суда ограничивать доступ к агитационным материалам, которые распространяются с нарушением выборного законодательства, по жалобе Центризбиркома (на выборах федеральных органов госвласти) и по заявлению избиркома субъекта Федерации (на местных и региональных выборах).
Блокировать доступ к информационным ресурсам можно в день назначения выборов, а снимать – только через пять дней со дня определения результатов выборов. Порядок взаимодействия между комиссиями и Роскомнадзором определит соглашение между ЦИК и ведомством. Зампред ЦИК Николай Булаев заверил, что еще не ознакомился с внесенными законопроектами.
Соавтор проекта – глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн говорит, что интернет – такая же среда, где распространяется агитация, как средства массовой информации (СМИ) и наружные поверхности, в интернете бывает много политической рекламы, поэтому необходимо соответствующее регулирование: «Число людей, которые видят рекламу в интернете, уж точно не меньше, чем тех, кто видит листовки на столбах или рекламу в районных газетах». По его словам, законопроект ничего не запрещает, просто у ЦИК и региональных избиркомов появляется право обращаться в Роскомнадзор, если они видят нарушения в агитации в интернете, а у Роскомнадзора будет свой механизм действия.
Регулирование агитации в интернете необходимо, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Но депутаты «предлагают комиссиям определять особенности выпуска агитационных материалов в интернете, что неправильно». Кроме того, законопроект ограничивает часть комиссий, он дает право ЦИК и региональным избиркомам обращаться в Роскомнадзор по нарушениям агитации в интернете, но такого права не получают избиркомы муниципальных образований, которые организуют местные выборы, или территориальные комиссии, добавляет Митин.
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков напоминает, что каждый агитационный материал по закону должен согласовываться с ЦИК, оплачиваться из избирательного фонда, как и его размещение. Проблема может возникнуть даже не с публикацией результатов соцопросов (запрещена в течение пяти дней до дня голосования) или публикацией экзитполов в дни досрочного голосования на участках, считает Гудков: «Поправки осложнят обычную агитацию в интернете, к которой все привыкли, призывы на встречи». Авторы поправок хотят, чтобы интернет работал «по правилам печатных и электронных СМИ и был подвержен цензуре», а следующим шагом будет введение штрафов для граждан за распространение агитации в соцсетях.
ТАСС 17 ноября сообщил, что Хинштейн уже внес законопроект, согласно которому максимальные штрафы для граждан за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством, могут увеличиться с 1500 до 20 000 руб., а для юридических лиц – со 100 000 до 500 000 руб.
Ужесточение контроля над агитацией в интернете в логике власти, но принципиальных изменений ситуации за собой не повлечет, полагает Бианки: «Можно предположить, что стандартная процедура блокировок окажется излишне медленной для избирательного процесса, а этот закон ее ускорит».