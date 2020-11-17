Обнуление сроков Владимира Путина закреплено на уровне закона

Всю осеннюю сессию Госдумы идет процесс закрепления и раскрытия в законах конституционных поправок, говорит глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «В том, что касается организации и функционирования властных структур, этот процесс будет в основном завершен до конца года». Понятно, что тема возможности для действующего президента переизбираться медийно всех привлекает, но все-таки сейчас это именно технический процесс. «Поэтому и нет оснований видеть за этим какую-то интригу, тем более с досрочными выборами. Сенсация была бы, если бы в процессе приведения законов в соответствие с Конституцией все поправки про органы власти и их функционирование в законодательство внесли бы, а вот эту поправку про сроки полномочий почему-то в закон о выборах президента не добавили бы», – говорит Бадовский.