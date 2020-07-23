Как Госдума переписывала Конституцию и меняла избирательное законодательство

Нынешнему, седьмому созыву Госдумы осталось работать год – выборы планируется провести осенью 2021 г. Представители «Единой России» заявляли, что партия на следующих выборах хочет получить конституционное большинство. В ходе этой сессии Госдуме удалось избежать принятия поправки о досрочных выборах, несмотря на то что с такой инициативой в марте при обсуждении законопроекта о поправках в Конституцию выступил единоросс Александр Карелин. Резко против этой поправки с думской трибуны выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Тогда же еще одну поправку внесла единоросс Валентина Терешкова, предложившая обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы он смог избираться на пост президента и в 2024 г. На заседание прибыл президент Владимир Путин, разрешивший интригу: одобрив поправку Терешковой, он заявил, что поскольку по досрочным выборам в парламенте нет консенсуса, то не видит в них необходимости.