Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

Как Госдума переписывала Конституцию и меняла избирательное законодательство

Итогом весенней сессии стало оформление инициатив исполнительной власти, говорит эксперт
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Нынешнему, седьмому созыву Госдумы осталось работать год – выборы планируется провести осенью 2021 г. Представители «Единой России» заявляли, что партия на следующих выборах хочет получить конституционное большинство. В ходе этой сессии Госдуме удалось избежать принятия поправки о досрочных выборах, несмотря на то что с такой инициативой в марте при обсуждении законопроекта о поправках в Конституцию выступил единоросс Александр Карелин. Резко против этой поправки с думской трибуны выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Тогда же еще одну поправку внесла единоросс Валентина Терешкова, предложившая обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы он смог избираться на пост президента и в 2024 г. На заседание прибыл президент Владимир Путин, разрешивший интригу: одобрив поправку Терешковой, он заявил, что поскольку по досрочным выборам в парламенте нет консенсуса, то не видит в них необходимости.

Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что на досрочных выборах настаивал внутриполитический блок Кремля, а председатель Госдумы Вячеслав Володин выступал против. Однако, несмотря на это, в администрации президента до сих пор обсуждается возможность досрочных выборов, говорят два собеседника, близких к администрации. На прошлой неделе председатель ЦИК Элла Памфилова выступила с предложением перенести единый день голосования с сентября на другое время.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных