Путин надеется на завершение строительства «Северного потока — 2»
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил надежду на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и возвращение США к добросовестной конкуренции на мировых рынках.
«Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект уже будет реализован», — сказал Путин, отвечая на вопрос о перспективах завершения строительства газопровода в условиях и беспрецедентного давления во стороны США.
Президент России добавил, что проект принесет пользу экономике Европы и Германии в частности. Закупка у США сжиженного газа, который на 20% дороже российского, приведет к снижению конкурентоспособности германской экономики и повышению цен на газ для домохозяйств. Завершение «Северного потока — 2» «соответствует национальным интересам Европы и Германии», подчеркнул Путин. Президент отметил, что осталось достроить около 165 км газопровода по обеим ниткам.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран, Польши и Украины. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы».
В отношении него уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США. В Кремле санкции против газопровода называют «недобросовестной конкуренцией».
11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год, который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Также 11 декабря оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении строительства «Северного потока — 2».