Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Путин надеется на завершение строительства «Северного потока — 2»

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил надежду на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и возвращение США к добросовестной конкуренции на мировых рынках.

«Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект уже будет реализован», — сказал Путин, отвечая на вопрос о перспективах завершения строительства газопровода в условиях и беспрецедентного давления во стороны США. 

Президент России добавил, что проект принесет пользу экономике Европы и Германии в частности. Закупка у США сжиженного газа, который на 20% дороже российского, приведет к снижению конкурентоспособности германской экономики и повышению цен на газ для домохозяйств. Завершение «Северного потока — 2» «соответствует национальным интересам Европы и Германии», подчеркнул Путин. Президент отметил, что осталось достроить около 165 км газопровода по обеим ниткам. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран, Польши и Украины. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы».

В отношении него уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США. В Кремле санкции против газопровода называют «недобросовестной конкуренцией». 

11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год, который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Также 11 декабря оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении строительства «Северного потока — 2». 

Ранее по теме: США планируют продолжить вводить санкции против «Северного потока — 2»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных