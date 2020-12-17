Путин надеется на завершение строительства «Северного потока — 2»

«Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект уже будет реализован», — сказал Путин, отвечая на вопрос о перспективах завершения строительства газопровода в условиях и беспрецедентного давления во стороны США.