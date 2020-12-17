США планируют продолжить вводить санкции против «Северного потока — 2»
Соединенные штаты будут использовать инструменты санкций, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти инструменты власти, чтобы остановить проект», — сказал Робинсон. По его словам, такие методы работают. «Мы остановим этот газопровод», — подчеркнул он.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы.
В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией. Санкции касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией».
11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г., который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщил о возобновлении строительства газопровода.