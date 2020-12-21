Секретарь Госсовета рассказал о его новых функциях
Госсовет в новом формате займется выстраиванием взаимоотношений всех органов публичной власти, а также оценкой деятельности губернаторов и местных властей, сообщил секретарь Госсовета Игорь Левитин.
«До принятия закона Госсовет являлся площадкой для выстраивания эффективной работы правительства и регионов. Сейчас зона влияния расширилась: теперь мы будем выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти», — сказал Левитин на брифинге в Москве.
Помимо этого, Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления и разрабатывать предложения по их совершенствованию, добавил он.
«Госсовет будет участвовать в разработке, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления», — отметил Левитин.
Еще одной функцией Госсовета станет определение мер по поощрению российских субъектов и муниципальных образований. При этом он, как и раньше, продолжит подготавливать предложения главе государства по вопросам внутренней и внешней политики РФ и другим направлениям социально-экономического развития.
8 декабря закон о Госсовете подписал президент России Владимир Путин. Документ, который был разработан в развитие норм обновленной Конституции, определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа.
Согласно закону, Госсовет формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики и социально-экономического развития государства.
Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, а также взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов.
21 декабря Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета. Его председателем стал сам глава государства.