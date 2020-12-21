Секретарь Госсовета рассказал о его новых функциях

Еще одной функцией Госсовета станет определение мер по поощрению российских субъектов и муниципальных образований. При этом он, как и раньше, продолжит подготавливать предложения главе государства по вопросам внутренней и внешней политики РФ и другим направлениям социально-экономического развития.