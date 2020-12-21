Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Секретарь Госсовета рассказал о его новых функциях

Ведомости

Госсовет в новом формате займется выстраиванием взаимоотношений всех органов публичной власти, а также оценкой деятельности губернаторов и местных властей, сообщил секретарь Госсовета Игорь Левитин. 

«До принятия закона Госсовет являлся площадкой для выстраивания эффективной работы правительства и регионов. Сейчас зона влияния расширилась: теперь мы будем выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти», — сказал Левитин на брифинге в Москве.

Помимо этого, Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления и разрабатывать предложения по их совершенствованию, добавил он.

«Госсовет будет участвовать в разработке, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления», — отметил Левитин.

Еще одной функцией Госсовета станет определение мер по поощрению российских субъектов и муниципальных образований. При этом он, как и раньше, продолжит подготавливать предложения главе государства по вопросам внутренней и внешней политики РФ и другим направлениям социально-экономического развития.

8 декабря закон о Госсовете подписал президент России Владимир Путин. Документ, который был разработан в развитие норм обновленной Конституции, определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа.

Согласно закону, Госсовет формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики и социально-экономического развития государства.

Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, а также взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов.

21 декабря Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета. Его председателем стал сам глава государства.

Ранее по теме: Путин утвердил состав Госсовета

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных