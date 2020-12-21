Путин утвердил состав Госсовета
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В Госсовет вошли 18 комиссий. В частности, в составе Госсовета утверждены комиссии по государственному и муниципальному управлению, здравоохранению, инвестициям, экологии, образованию, промышленности, сельскому хозяйству и другие.
Документ утверждает председателей комиссий. Среди них — губернаторы, а также мэр Москвы Сергей Собянин, утвержденный председателем по государственному и муниципальному управлению.
Ранее Путин подписал закон о Госсовете, который был разработан в развитие норм обновленной Конституции. Согласно ему, Госсовет – государственный орган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.
Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, вопросам взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов.