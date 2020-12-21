Путин утвердил состав Госсовета

Ранее Путин подписал закон о Госсовете, который был разработан в развитие норм обновленной Конституции. Согласно ему, Госсовет – государственный орган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.