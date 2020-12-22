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Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР

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Россия направила 300 инструкторов для обучения военнослужащих в Центральноафриканскую республику (ЦАР), сообщила пресс-служба российского МИД.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении. Российская сторона передала соответствующее уведомление в комитет Совета безопасности ООН.

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В России внимательно следят за развитием ситуации в ЦАР и «серьезно обеспокоены» тем, что события последних дней привели к «резкой деградации» обстановки в сфере обеспечения безопасности республики, отметили в МИД.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Россия отправила в Центральноафриканскую республику «несколько сотен военнослужащих» после того, как три вооруженные повстанческие группировки начали наступление на столицу ЦАР. Посол в республике Владимир Титоренко заявил, что там нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства министерства обороны в Банги. Кроме того, в ЦАР работают инструкторы, которые обучают армию страны по просьбе ее правительства, рассказал он.

27 декабря в ЦАР должны состояться президентские и парламентские выборы. 19 декабря правительство ЦАР обвинило бывшего президента страны Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.

Ранее по теме: Посол опроверг отправку российских военных в ЦАР после попытки переворота

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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