Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Россия отправила в Центральноафриканскую республику «несколько сотен военнослужащих» после того, как три вооруженные повстанческие группировки начали наступление на столицу ЦАР. Посол в республике Владимир Титоренко заявил, что там нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства министерства обороны в Банги. Кроме того, в ЦАР работают инструкторы, которые обучают армию страны по просьбе ее правительства, рассказал он.