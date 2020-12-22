Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР
Россия направила 300 инструкторов для обучения военнослужащих в Центральноафриканскую республику (ЦАР), сообщила пресс-служба российского МИД.
«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении. Российская сторона передала соответствующее уведомление в комитет Совета безопасности ООН.
В России внимательно следят за развитием ситуации в ЦАР и «серьезно обеспокоены» тем, что события последних дней привели к «резкой деградации» обстановки в сфере обеспечения безопасности республики, отметили в МИД.
Ранее газета Le Figaro сообщила, что Россия отправила в Центральноафриканскую республику «несколько сотен военнослужащих» после того, как три вооруженные повстанческие группировки начали наступление на столицу ЦАР. Посол в республике Владимир Титоренко заявил, что там нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства министерства обороны в Банги. Кроме того, в ЦАР работают инструкторы, которые обучают армию страны по просьбе ее правительства, рассказал он.
27 декабря в ЦАР должны состояться президентские и парламентские выборы. 19 декабря правительство ЦАР обвинило бывшего президента страны Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.