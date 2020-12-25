Песков заявил о контроле Путиным ситуации с ценами на продукты

Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря президент назвал рост цен на базовые продукты питания, в том числе на сахар и подсолнечное масло, попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Для стабилизации ситуации с ценами на продукты правительство предприняло ряд мер. Глава Минпромторга Денис Мантуров позже заявил, что цены на эти продукты начали снижаться.