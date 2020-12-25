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Песков заявил о контроле Путиным ситуации с ценами на продукты

Ведомости

Президент России Владимир Путин и правительство держат на постоянном контроле ситуацию с ценами на продукты, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему», — сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли Путин следить за изменениями цен на продукты.

Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря президент назвал рост цен на базовые продукты питания, в том числе на сахар и подсолнечное масло, попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Для стабилизации ситуации с ценами на продукты правительство предприняло ряд мер. Глава Минпромторга Денис Мантуров позже заявил, что цены на эти продукты начали снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных