Песков заявил о контроле Путиным ситуации с ценами на продукты
Президент России Владимир Путин и правительство держат на постоянном контроле ситуацию с ценами на продукты, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему», — сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли Путин следить за изменениями цен на продукты.
Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря президент назвал рост цен на базовые продукты питания, в том числе на сахар и подсолнечное масло, попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Для стабилизации ситуации с ценами на продукты правительство предприняло ряд мер. Глава Минпромторга Денис Мантуров позже заявил, что цены на эти продукты начали снижаться.