Эрдоган ответил на высказывание Путина о себе
Президент России Владимир Путин — честный человек, он держит свое слово, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передают «РИА Новости».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Эрдоган — «человек, который держит слово, мужчина», «он хвостом не виляет».
«Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово», — сказал Эрдоган. Он отметил, что у Турции практически ни с одним государством нет таких крепких связей, как с Россией, «это большая редкость».
Президент Турции выразил надежду, что такой уровень отношений между странами сохранится и в будущем. «Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью», — подытожил Эрдоган.