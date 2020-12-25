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Эрдоган ответил на высказывание Путина о себе

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Президент России Владимир Путин — честный человек, он держит свое слово, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передают «РИА Новости».

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Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Эрдоган — «человек, который держит слово, мужчина», «он хвостом не виляет».

«Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово», — сказал Эрдоган. Он отметил, что у Турции практически ни с одним государством нет таких крепких связей, как с Россией, «это большая редкость».

Президент Турции выразил надежду, что такой уровень отношений между странами сохранится и в будущем. «Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью», — подытожил Эрдоган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных