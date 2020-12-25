Эрдоган ответил на высказывание Путина о себе

«Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово», — сказал Эрдоган. Он отметил, что у Турции практически ни с одним государством нет таких крепких связей, как с Россией, «это большая редкость».