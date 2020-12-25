Лукашенко назвал своими главными недостатками честность и открытость

«Меня часто даже обычные люди упрекают: "Александр Григорьевич, ну зачем вы вот это говорите, зачем вы душу раскрываете? Они ж плюнут вам тут…Я сторонник искренней, честной и открытой политики. Хотя в политике нет такого, быть не должно», — сказал он на встрече с медиками.