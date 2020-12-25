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Лукашенко назвал своими главными недостатками честность и открытость

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своими главными недостатками как политика — честность и открытость, передает Sputnik Беларусь.

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«Меня часто даже обычные люди упрекают: "Александр Григорьевич, ну зачем вы вот это говорите, зачем вы душу раскрываете? Они ж плюнут вам тут…Я сторонник искренней, честной и открытой политики. Хотя в политике нет такого, быть не должно», — сказал он на встрече с медиками.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, после чего в стране начались акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных