Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после внеочередных выборов

Армянский лидер отметил, что нынешнее правительство не цепляется за власть с помощью силы, наоборот, «нас обвиняют в наглой мягкости». В то же время оппозиция, по его словам, хотя и получила народную поддержку и смогла организовать многочисленные акции протеста, не смогла полностью реализовать доверие народа и ресурс СМИ, поэтому ее претензии на лидерство в стране также неочевидны.