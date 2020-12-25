Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после внеочередных выборов

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку со своего поста по воле народа. Он объявил о подготовке внеочередных выборов в парламент в 2021 г., по итогам которых примет окончательное решение.

«Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководить Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов», — написал Пашинян у себя в Facebook.

Армянский лидер отметил, что нынешнее правительство не цепляется за власть с помощью силы, наоборот, «нас обвиняют в наглой мягкости». В то же время оппозиция, по его словам, хотя и получила народную поддержку и смогла организовать многочисленные акции протеста, не смогла полностью реализовать доверие народа и ресурс СМИ, поэтому ее претензии на лидерство в стране также неочевидны.

«Исходя из вышесказанного, предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году», — заключил Пашинян.

Ранее по теме: Пашинян назвал условие своей отставки

Протесты оппозиции с требованием отправить правительство во главе с Пашиняном в отставку идут с середины ноября. Оппозиция уже сформировала координационный орган — «Движение за спасение отечества» — и выдвинула экс-главу Минобороны Армении Вазгена Манукяна на пост главы временного правительства страны. Манукян — один из основателей движения за независимость Нагорного Карабаха и создателей современной армянской армии.

Поводом для протестов стало подписание правительством Армении соглашения о прекращении войны с Азербайджаном в Карабахе 9 ноября. По договоренностям, достигнутым при посредничестве России, непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов, а армянской регулярной армии — покинуть регион. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и заявляет о необходимости сформировать временное правительство.

Ранее по теме: Алиев, Лукашенко, Макрон, Путин, Эрдоган: голосование за политика года. Фотогалерея

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных