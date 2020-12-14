Пашинян назвал условие своей отставки

После достижения договоренностей между Арменией и Азербайджаном о прекращении войны в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые акции протеста. Армянская оппозиция считает данные договоренности «предательством Арцаха (Нагорного Карабаха. — прим. ред.)» и настаивает на отказе от их выполнения. Она призвала Пашиняна и правительство уйти в отставку, организовала Комитет национального спасения и выступила с идеей сформировать временное правительство.