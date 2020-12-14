Пашинян назвал условие своей отставки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку только в случае волеизъявления народа. Об этом он сказал в ходе обращения к соотечественникам, передает ТАСС.
«Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа. Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, и я обещал делать это честно», — сказал Пашинян.
После достижения договоренностей между Арменией и Азербайджаном о прекращении войны в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые акции протеста. Армянская оппозиция считает данные договоренности «предательством Арцаха (Нагорного Карабаха. — прим. ред.)» и настаивает на отказе от их выполнения. Она призвала Пашиняна и правительство уйти в отставку, организовала Комитет национального спасения и выступила с идеей сформировать временное правительство.