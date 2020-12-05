Оппозиция Армении потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря

Оппозиция Армении призывает Никола Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе 9 ноября. По нему непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов, а армянской регулярной армии — покинуть регион. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и заявляет о необходимости сформировать временное правительство. В Ереване с середины ноября идут акции протеста против Пашиняна.