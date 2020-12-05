Оппозиция Армении потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря
Несколько тысяч протестующих, собравшихся у летней резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, потребовали от него уйти в отставку до полудня 8 декабря, передает Sputnik Армения.
«Мы будем обсуждать два вопроса — день и час ухода Пашиняна, а также предоставление гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы», — цитирует агентство представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.
Если Пашинян откажется уйти в отставку до этого срока, по всей республике начнутся акции гражданского неповиновения, добавил он.
Оппозиция Армении призывает Никола Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе 9 ноября. По нему непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов, а армянской регулярной армии — покинуть регион. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и заявляет о необходимости сформировать временное правительство. В Ереване с середины ноября идут акции протеста против Пашиняна.
Ранее оппозиция выдвинула экс-главу Минобороны Армении Вазгена Манукяна на пост главы временного правительства страны. Манукян — один из основателей движения за независимость Нагорного Карабаха. В 1990-1991 гг. был первым главой правительства независимой Армении, в 1992-1993 гг. занимал пост главы Минобороны страны и курировал ВПК республики, один из создателей армянских вооруженных сил. После отставки занимался общественно-политической деятельностью.