Немецкий депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока – 2»

Гердт обратил внимание на то, что до конца 2021 г. Германия планирует отключить от энергосети три АЭС. Решение, считает он, принято на фоне «зеленой истерии» и в связи со страхом перед катастрофами, которые уже случались на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима». Отказ от атомной энергии подрывает энергетическую безопасность Германии, лишая страну 30% вырабатываемой энергии, добавил депутат.