Немецкий депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока – 2»
Заморозка строительства газопровода «Северный поток – 2» станет самоубийством для Германии на фоне отказа страны от атомной энергии, рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт телеканалу «360».
Гердт обратил внимание на то, что до конца 2021 г. Германия планирует отключить от энергосети три АЭС. Решение, считает он, принято на фоне «зеленой истерии» и в связи со страхом перед катастрофами, которые уже случались на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима». Отказ от атомной энергии подрывает энергетическую безопасность Германии, лишая страну 30% вырабатываемой энергии, добавил депутат.
В связи с этим остановка строительства «Северного потока – 2» может стать катастрофой для Германии, считает Гердт.
«Отказ от "Северного потока — 2" — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток — 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — рассказал он.
Накануне норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL, которая должна была сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» после завершения его строительства, отказалась делать это после введения США новых санкций в отношении проекта, сообщал РБК.
DNV GL является партнером «Северного потока» и сертифицирует его с 2012 г. Это нужно для минимизации рисков от трубопровода для людей, имущества и окружающей среды.
Ранее Сенат Конгресса США преодолел 1 января вето американского президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предусматривающего санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В соответствии с документом, иностранные компании, предоставляющие услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, должны в течение 30 дней выйти из проекта, иначе они тоже подвергнутся санкциям.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». 28 декабря немецкая газета Handelsblatt сообщила о завершении работы по строительству отрезка газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.