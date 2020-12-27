Песков назвал санкции против «Северного потока – 2» рейдерской атакой

17 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США будут использовать инструменты санкций, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». 11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г., который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщил о возобновлении строительства газопровода.