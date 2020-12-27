Песков назвал санкции против «Северного потока – 2» рейдерской атакой
Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» являются рейдерской атакой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака... А как это еще назвать?» — цитирует его ТАСС.
В то же время работа над строительством газопровода продолжается, приближая «финал этого проекта», добавил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона реальные механизмы, которые способны остановить проект, заявил, что санкции американской стороны направлены на максимальное осложнение реализации проекта газопровода.
17 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США будут использовать инструменты санкций, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». 11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г., который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщил о возобновлении строительства газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».
В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении него уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».