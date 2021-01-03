В Таллине вновь заявили о территориальных претензиях к России
Граница между Эстонией и Россией, зафиксированная Тартуским мирным договором 1920 г., продолжает действовать и сегодня, заявил председатель эстонского парламенте Хенн Пыллуаас в своем поздравлении нации с Новым годом.
«2 февраля мы отметили столетие подписания Тартуского мирного договора, которым Россия навсегда признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая по международному праву действует и сегодня», — рассказал он.
В 2005 г. Россия отозвала свою подпись под пограничными договорами с Эстонией. Они закрепляют государственную границу по бывшей административной границе между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной корректировкой. Но при ратификации договора парламент Эстонии внес в него поправки, признав действующим подписанный в 1920 г. Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отходил нынешний Печорский район Псковской области.
Это открывало перед Таллином возможность предъявить Москве территориальные претензии: речь могла пойти о двух приграничных с Эстонией городах, поэтому подписи России под договором были отозваны.
В 2019 г. Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала 5% эстонской территории и должна вернуть эти земли.