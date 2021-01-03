Глава Ленобласти прокомментировал территориальные претензии Таллина
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посоветовал перестать «включать избирательную память» после того, как спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в своем поздравлении нации с Новым годом вновь заявил о территориальных претензиях к России.
Как сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram, посоветовал вспомнил многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи, а также историю советского периода.
«А в 1996 г. завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса», — заявил он.
Ранее председатель эстонского парламенте Хенн Пыллуаас заявил, что граница между Эстонией и Россией, зафиксированная Тартуским мирным договором 1920 г., продолжает действовать и сегодня.
В 2005 г. Россия отозвала свою подпись под пограничными договорами с Эстонией. Они закрепляют государственную границу по бывшей административной границе между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной корректировкой. Но при ратификации договора парламент Эстонии внес в него поправки, признав действующим подписанный в 1920 г. Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отходил нынешний Печорский район Псковской области.
Это открывало перед Таллином возможность предъявить Москве территориальные претензии: речь могла пойти о двух приграничных с Эстонией городах, поэтому подписи России под договором были отозваны.