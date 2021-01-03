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Глава МВД Сербии сообщил о незаконном прослушивании президента страны

Ведомости

Спецслужбы Сербии расследуют незаконное прослушивание главы государства Александра Вучича, сообщил в эфире местного телеканала TV Prva министр иностранных дел страны Александр Вулин. Он добавил, что об этом стало известно от самого президента.

«Вучич сказал это не ради политического маркетинга, а потому что это правда. Президент сказал правду, и мы должны подтвердить эту правду», – цитирует главу ведомства издание Espreso.

Сам Вучич, по словам Вулина, узнал об этом от «компетентных служб».  Министр добавил, что не может раскрывать детали произошедшего, но прослушивание велось «не из благих намерений».

Вулин также заявил, что Сербия – «статистически безопасная страна», однако граждане не чувствуют себя защищенными. Он отметил, что в государстве существует поддерживаемая кем-то из властных кругов мафия, борьба с которой сейчас ведется и является приоритетом.

Ранее, в начале июля, в Сербии начались акции протеста после того, как Вучич объявил о введении в Белграде повторного карантина и комендантского часа из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. На следующий день президент отменил собственное распоряжение, однако к вечеру у здания парламента начались демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Объектом критики стало не повторное введение ограничительных мер, а непоследовательная стратегия властей по борьбе с коронавирусом и становящийся все более авторитарным стиль правления главы государства, писала газета The New York Times.

Сам Вучич увидел в протестах «иностранный след». Он заявил, что видит признаки иностранного вмешательства с целью навредить международному имиджу Сербии.

Ранее по теме: В Сербии продолжаются протесты против ужесточения борьбы с пандемией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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