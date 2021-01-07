Алиев заявил, что Нахичеванским коридором сможет пользоваться Россия
Россия, Турция, Армения и Иран смогут пользоваться Нахичеванским транспортным коридором, заявилпрезидент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В настоящее время ведутся работы по открытию Нахичеванского транспортного коридора. Создание этого коридора отражено в заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому он обязательно откроет и принесет в регион новые возможности. Этой дорогой будут пользоваться Азербайджан, Турция, Россия, Армения и Иран», — цитирует его агентство «Азертадж».
Создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделенной от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе. Нахичевань, в свою очередь, имеет небольшой участок границы с Турцией, на котором уже функционирует автомобильный мост через пограничную реку Аракс. Транспортный коридор через Армению будет находиться под охраной пограничников ФСБ России, с 1990-х гг. участвующих в охране границы страны с Турцией.
10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствие с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших.
Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.