Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Алиев заявил, что Нахичеванским коридором сможет пользоваться Россия

Ведомости

Россия, Турция, Армения и Иран смогут пользоваться Нахичеванским транспортным коридором, заявилпрезидент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В настоящее время ведутся работы по открытию Нахичеванского транспортного коридора. Создание этого коридора отражено в заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому он обязательно откроет и принесет в регион новые возможности. Этой дорогой будут пользоваться Азербайджан, Турция, Россия, Армения и Иран», — цитирует его агентство «Азертадж».

Создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделенной от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе. Нахичевань, в свою очередь, имеет небольшой участок границы с Турцией, на котором уже функционирует автомобильный мост через пограничную реку Аракс. Транспортный коридор через Армению будет находиться под охраной пограничников ФСБ России, с 1990-х гг. участвующих в охране границы страны с Турцией.

10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствие с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших.

Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.

Ранее по теме: Дело о сбитом Азербайджаном Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных