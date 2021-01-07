Алиев заявил, что Нахичеванским коридором сможет пользоваться Россия

Создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделенной от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе. Нахичевань, в свою очередь, имеет небольшой участок границы с Турцией, на котором уже функционирует автомобильный мост через пограничную реку Аракс. Транспортный коридор через Армению будет находиться под охраной пограничников ФСБ России, с 1990-х гг. участвующих в охране границы страны с Турцией.