Дело о сбитом Азербайджаном Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью
Российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело, возбужденное после того, как 9 ноября Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 на армяно-азербайджанской границе, на более тяжкую статью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.
«Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью — ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)», — рассказал он.
По его словам, следователи должны были сперва возбудить дело по статье, по которой преимущественно расследуются подобные инциденты, а уже после сбора достаточных материалов – переквалифицировать деяние.
Российский Ми-24 из состава военной базы в Гюмри (Армения) был сбит из ПЗРК 9 ноября на границе с анклавом Азербайджана (Нахичеванской автономии). Погибли два пилота, еще один член экипажа получил ранение. Ответственность за инцидент взял на себя Баку, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных.
Баку принес извинения Москве и заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим. Расследованием инцидента занялись также и российские военные следователи.
Инцидент произошел в день заключения соглашения между Арменией и Азербайджаном об остановке войны в Нагорном Карабахе. Договоренности, достигнутые при посредничестве России, обязали Ереван вывести свои войска из региона, а поддерживаемую ею непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) — отдать Баку пять занимаемых ею районов. В Карабах были введены российские миротворцы для контроля за соблюдением перемирия и охраны Лачинского коридора, связывающего НКР с Арменией. Совет Федерации, разрешивший отправить миротворцев в Карабах 14 ноября, уже после фактического начала переброски войск в Армению, объяснил выдвижение российских военных в страну без своей санкции, в том числе, уничтожением Ми-24.