Песков ответил на вопрос о расследовании дела сбитого Азербайджаном Ми-24

Инцидент произошел в день заключения соглашения между Арменией и Азербайджаном об остановке войны в Нагорном Карабахе. Договоренности, достигнутые при посредничестве России, обязали Ереван вывести свои войска из региона, а поддерживаемую ею непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) — отдать Баку пять занимаемых ею районов. В Карабах были введены российские миротворцы для контроля за соблюдением перемирия и охраны Лачинского коридора, связывающего НКР с Арменией. Совет Федерации, разрешивший отправить миротворцев в Карабах 14 ноября, уже после фактического начала переброски войск в Армению, объяснил выдвижение российских военных в страну без своей санкции, в том числе, уничтожением Ми-24.