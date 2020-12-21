Песков ответил на вопрос о расследовании дела сбитого Азербайджаном Ми-24
Москва и Баку находятся в состоянии тесного диалога в вопросе расследования инцидента, когда 9 ноября Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного, конструктивного диалога», — сказал Песков. Деталей взаимодействия с Азербайджаном в рамках расследования он не уточнил.
Российский Ми-24 из состава военной базы в Гюмри (Армения) был сбит из ПЗРК 9 ноября на границе с анклавом Азербайджана (Нахичеванской автономии). Погибли два пилота, еще один член экипажа получил ранение. Ответственность за инцидент взял на себя Баку, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных.
Баку принес извинения Москве и заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим. Расследованием инцидента занялись также и российские военные следователи. Однако, по данным источников «Интерфакса», уголовное дело было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Инцидент произошел в день заключения соглашения между Арменией и Азербайджаном об остановке войны в Нагорном Карабахе. Договоренности, достигнутые при посредничестве России, обязали Ереван вывести свои войска из региона, а поддерживаемую ею непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) — отдать Баку пять занимаемых ею районов. В Карабах были введены российские миротворцы для контроля за соблюдением перемирия и охраны Лачинского коридора, связывающего НКР с Арменией. Совет Федерации, разрешивший отправить миротворцев в Карабах 14 ноября, уже после фактического начала переброски войск в Армению, объяснил выдвижение российских военных в страну без своей санкции, в том числе, уничтожением Ми-24.