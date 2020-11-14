Путин наградил орденами Мужества экипаж сбитого над Арменией вертолета
Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж российского вертолета Ми-24, обстрелянного силами Азербайджана над территорией Армении, сообщается на сайте Кремля.
«Глава государства своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно)», — говорится в сообщении.
Минобороны России 9 ноября сообщило о ракетном обстреле российского вертолета Ми-24 на границе Армении и анклава Азербайджана (Нахичеванской автономии). Двое человек погибли, один получил ранения.
Ответственность за инцидент взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что быстрая реакция Азербайджана и готовность провести беспристрастное расследование позволили Москве принять извинения за крушение вертолета.