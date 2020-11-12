СМИ узнали о возбуждении в России дела по факту крушения Ми-24 в Армении

«Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — сообщил собеседник агентства. По его словам, российские военные следователи с базы в Гюмри вместе с коллегами из Армении и Азербайджана уже начали следственные действия, осмотрели место крушения и назначили ряд экспертиз, в том числе летно-техническую.