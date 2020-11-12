СМИ узнали о возбуждении в России дела по факту крушения Ми-24 в Армении
Военные следователи в России возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-24 ВКС в Армении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — сообщил собеседник агентства. По его словам, российские военные следователи с базы в Гюмри вместе с коллегами из Армении и Азербайджана уже начали следственные действия, осмотрели место крушения и назначили ряд экспертиз, в том числе летно-техническую.
По данным источника, в ходе расследования «скорее всего, оно будет переквалифицировано на более тяжкое».
Минобороны России 9 ноября сообщило о ракетном обстреле российского вертолета Ми-24 на границе Армении и анклава Азербайджана (Нахичеванской автономии). Двое человек погибли, один получил ранения. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что жертвами крушения стали летчики Юрий Ищук (майор, командир экипажа) и старший лейтенант Роман Федин. Пострадал в результате крушения летчик-оператор, штурман звена.
Ответственность за инцидент взял на себя Азербайджан, позже заявивший, что пуск ракеты произошел по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных. Баку заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим.