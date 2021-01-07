Володин заявил о кризисе политической системы США
События в США, произошедшие после президентских выборов, требуют серьезного анализа и говорят о глубоком кризисе политической системы страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«События в США требуют серьезного анализа и оценки. Но уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе. После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на неё как на образец демократии стало бессмысленным», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.
Володин отметил, что причинами наблюдаемого раскола в американском обществе стали национальные и расовые проблемы, разъединяющая страну история гражданской войны, несправедливая социальная система, а также неэффективная система здравоохранения.
«Политическая система Соединенных Штатов не только закрыта, но и застыла в своем развитии порядка 70 лет. Две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению страной другие политические силы», — добавил он.
6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.