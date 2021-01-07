Горбачев заявил об угрозе США как государству после беспорядков в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, «поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства», заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев в комментарии «Интерфаксу».
По его мнению, штурм Капитолия был спланирован заранее, однако ошибочно полагать, что именно беспорядки были главной целью организаторов. Вскоре истинные цели этих лиц станут известны, добавил Горбачев.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.