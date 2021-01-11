Правящая партия Казахстана «Нур Отан» лидирует на выборах в парламент
Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества»), возглавляемая первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, по предварительным подсчетам, победила на парламентских выборах, набрав более 71% голосов избирателей, сообщил ЦИК республики.
«Согласно предварительным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 г., распределились следующим образом: за «Партию «Nur Otan» — 71,09%» — говорится на сайте ведомства.
По данным ЦИК, в парламент прошли также партии «Ак жол» и «Народная партия Казахстана», набравшие 10,95% и 9,1% голосов соответственно. Они и сейчас входят в состав мажилиса. Поддержка партий «Ауыл» и «Адал» составила 5,29% и 3,57% соответственно. Таким образом, они не преодолели необходимый порог в 7%.
Общая явка избирателей на выборах в парламент Казахстана составила 63,3%. В целом участие в голосовании приняли более 11,9 млн жителей республики. Окончательные итоги выборов ЦИК Казахстана подведет до 17 января. Назарбаев, лидер партии «Нур Отан», уже поздравил ее с победой, писал ТАСС.