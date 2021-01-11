Правящая партия Казахстана «Нур Отан» лидирует на выборах в парламент

По данным ЦИК, в парламент прошли также партии «Ак жол» и «Народная партия Казахстана», набравшие 10,95% и 9,1% голосов соответственно. Они и сейчас входят в состав мажилиса. Поддержка партий «Ауыл» и «Адал» составила 5,29% и 3,57% соответственно. Таким образом, они не преодолели необходимый порог в 7%.