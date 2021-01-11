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Правящая партия Казахстана «Нур Отан» лидирует на выборах в парламент

Ведомости

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества»), возглавляемая первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, по предварительным подсчетам, победила на парламентских выборах, набрав более 71% голосов избирателей, сообщил ЦИК республики.

«Согласно предварительным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 г., распределились следующим образом: за «Партию «Nur Otan» — 71,09%» — говорится на сайте ведомства.

По данным ЦИК, в парламент прошли также партии «Ак жол» и «Народная партия Казахстана», набравшие 10,95% и 9,1% голосов соответственно. Они и сейчас входят в состав мажилиса. Поддержка партий «Ауыл» и «Адал» составила 5,29% и 3,57% соответственно. Таким образом, они не преодолели необходимый порог в 7%.

Общая явка избирателей на выборах в парламент Казахстана составила 63,3%. В целом участие в голосовании приняли более 11,9 млн жителей республики. Окончательные итоги выборов ЦИК Казахстана подведет до 17 января. Назарбаев, лидер партии «Нур Отан», уже поздравил ее с победой, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных