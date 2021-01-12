Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Белорусские власти готовы к разговору с оппозицией по любым вопросам, в том числе по изменениям в конституцию страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, чьи слова передает агентство «БелТА».
«Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!», — сказал Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» в Минске.
28 декабря президент Белоруссии подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания, которое должно пройти 11–12 февраля 2021 г. На нем рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 гг. и оценят механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить его в «сложнейших» внешних условиях.
После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в республике начались акции протеста. Согласно официальным итогам голосования, Лукашенко поддержало 80,08% избирателей.