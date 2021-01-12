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Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями

Ведомости

Белорусские власти готовы к разговору с оппозицией по любым вопросам, в том числе по изменениям в конституцию страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, чьи слова передает агентство «БелТА».

«Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!», — сказал Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» в Минске.

28 декабря президент Белоруссии подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания, которое должно пройти 11–12 февраля 2021 г. На нем рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 гг. и оценят механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить его в «сложнейших» внешних условиях.

После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в республике начались акции протеста. Согласно официальным итогам голосования, Лукашенко поддержало 80,08% избирателей.

Ранее по теме: Лукашенко назвал «бандитскими» санкции Запада против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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