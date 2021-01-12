Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями

«Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!», — сказал Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» в Минске.