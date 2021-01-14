Франция вводит комендантский час из-за коронавируса

Власти Франции объявили о введении на всей территории страны с 16 января комендантского часа, который будет действовать с 18:00 до 06:00. Решение принято в связи со стремительным распространением коронавируса. О нем сообщил премьер-министр Жан Кастекс, выступая с телеобращением к гражданам страны.