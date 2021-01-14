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Франция вводит комендантский час из-за коронавируса

Ведомости

Власти Франции объявили о введении на всей территории страны с 16 января комендантского часа, который будет действовать с 18:00 до 06:00. Решение принято в связи со стремительным распространением коронавируса. О нем сообщил премьер-министр Жан Кастекс, выступая с телеобращением к гражданам страны.

«Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней», — цитирует ТАСС премьера.

Он также сообщил о других принятых мерах, в частности, об усилении контроля на границах. С 18 января все приезжающие во Францию из стран, не входящих в ЕС, должны проходить обязательный недельный карантин.

В декабре власти Франции заменили действующий карантин на комендантский час. Сообщалось, что с 15 декабря он действует с 20.00 до 6.00.

Ранее по теме: Франция заменит карантин на комендантский час

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных