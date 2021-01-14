Франция вводит комендантский час из-за коронавируса
Власти Франции объявили о введении на всей территории страны с 16 января комендантского часа, который будет действовать с 18:00 до 06:00. Решение принято в связи со стремительным распространением коронавируса. О нем сообщил премьер-министр Жан Кастекс, выступая с телеобращением к гражданам страны.
«Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней», — цитирует ТАСС премьера.
Он также сообщил о других принятых мерах, в частности, об усилении контроля на границах. С 18 января все приезжающие во Францию из стран, не входящих в ЕС, должны проходить обязательный недельный карантин.
В декабре власти Франции заменили действующий карантин на комендантский час. Сообщалось, что с 15 декабря он действует с 20.00 до 6.00.