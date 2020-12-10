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Франция заменит карантин на комендантский час

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Карантин во Франции будет заменен с 15 декабря комендантским часом с 20 часов вечера до 6 часов утра, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Жана Кастекса.

«Мы введем комендантский час с 15 декабря, однако он будет более строгим. Он будет действовать с 20.00, а не с 21.00, как говорилось ранее», — сказал Кастекс на пресс-конференции. По его словам, новый порядок будет действовать в стране и в новогоднюю ночь.

Культурные учреждения останутся закрытыми еще минимум три недели. Вместе с тем, с 15 декабря французы смогут совершать поездки по всей стране.

Новый общенациональный карантин был введен во Франции с 30 октября. В стране закрыты бары, рестораны и учреждения культуры. По словам французского президента Эммануэля Макрона, власти вынуждены вводить такие меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции за последние сутки выявили 14 717 новых случаев коронавируса, умерли 299 человек. Всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев COVID-19 и свыше 56 тыс. летальных исходов. Франция занимает пятое место в мире после России по общему числу зараженных и седьмое после Италии по количеству смертей от вируса.

Ранее по теме: Макрон объявил о введении общенационального карантина во Франции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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