Франция заменит карантин на комендантский час

«Мы введем комендантский час с 15 декабря, однако он будет более строгим. Он будет действовать с 20.00, а не с 21.00, как говорилось ранее», — сказал Кастекс на пресс-конференции. По его словам, новый порядок будет действовать в стране и в новогоднюю ночь.