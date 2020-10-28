Макрон объявил о введении общенационального карантина во Франции
Во Франции с 30 октября вводится новый общенациональный карантин по коронавирусу, объявил президент республики Эммануэль Макрон, сообщает Euronews.
По словам Макрона, власти вынуждены вводить такие меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Французский президент подчеркнул, что развитие пандемии в стране превзошло «даже самые пессимистичные прогнозы».
Макрон отметил, что компании должны будут перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы, однако граждане смогут покидать место жительства для того, чтобы поехать на работу, а также для того, чтобы помогать с совершением покупок в магазине людям из группы риска по коронавирусу. Школы и детские сады останутся открытыми, добавил он.
Кроме того, Франция введет ограничения на въезд в страну — въезжающие будут обязаны сдать экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции. Новые ограничительные меры будут действовать до середины декабря с возможностью дальнейшего продления при необходимости. До этого во Франции вводили комендантский час и другие ограничения в ряде регионов, где было выявлено большое число зараженных коронавирусом, однако, как пояснил Макрон, этого оказалось недостаточно для того, чтобы сдержать распространение вируса.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, во Франции выявлено более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, по этому показателю страна занимает пятое место в мире. Пандемия унесла жизни более 35 тыс. жителей страны.
Макрон объявил о введении новых жестких ограничительных мер во Франции через несколько часов после того, как частичный карантин был введен в Германии, о чем ранее сегодня сообщила канцлер Ангела Меркель.