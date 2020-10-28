Макрон объявил о введении общенационального карантина во Франции

Кроме того, Франция введет ограничения на въезд в страну — въезжающие будут обязаны сдать экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции. Новые ограничительные меры будут действовать до середины декабря с возможностью дальнейшего продления при необходимости. До этого во Франции вводили комендантский час и другие ограничения в ряде регионов, где было выявлено большое число зараженных коронавирусом, однако, как пояснил Макрон, этого оказалось недостаточно для того, чтобы сдержать распространение вируса.