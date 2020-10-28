Меркель объявила о новом карантине в Германии
В Германии вводится новый частичный карантин на фоне роста случаев заболевания коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на канцлера страны Ангелу Меркель.
В рамках ограничений рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения будут закрыты на четыре недели, таким образом власти пытаются замедлить темпы распространения коронавируса в стране.
«Мы должны действовать и сейчас, чтобы избежать возникновения чрезвычайной ситуации в национальной системе здравоохранения», — сказала Меркель. Канцлер также призвала жителей Германии отказаться от поездок, которые можно отложить или отменить, подчеркнув, что отели не смогут принимать туристов.
Как отмечает агенство, решение о введении частичного карантина было принято по итогам видеоконференции, в которой помимо самого канцлера участвовали главы 16 регионов Германии. Новые ограничения вступят в силу в понедельник и продлятся до конца ноября.
При этом рестораны смогут подавать еду на вынос, а магазины и школы, которые были закрыты в рамках весеннего локдауна, останутся открытыми.
«Мы можем констатировать, что наша система здравоохранения может справится с задачами, возложенными на нее сегодня. Но если распространение инфекции продолжится теми же темпами, система здравоохранения достигнет предела своих возможностей в течение нескольких недель», — добавила Меркель.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Германии выявлено более 475 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли в результате заболевания более 10 тыс. человек. За последние сутки в ФРГ было зафиксировано почти 15 тыс. новых случаев заражения, что, как сообщало агентство по контролю за заболеваниями Германии, стало рекордным показателем с начала пандемии.