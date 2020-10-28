Меркель объявила о новом карантине в Германии

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Германии выявлено более 475 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли в результате заболевания более 10 тыс. человек. За последние сутки в ФРГ было зафиксировано почти 15 тыс. новых случаев заражения, что, как сообщало агентство по контролю за заболеваниями Германии, стало рекордным показателем с начала пандемии.