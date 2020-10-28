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Меркель объявила о новом карантине в Германии

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В Германии вводится новый частичный карантин на фоне роста случаев заболевания коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на канцлера страны Ангелу Меркель.

В рамках ограничений рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения будут закрыты на четыре недели, таким образом власти пытаются замедлить темпы распространения коронавируса в стране.

«Мы должны действовать и сейчас, чтобы избежать возникновения чрезвычайной ситуации в национальной системе здравоохранения», — сказала Меркель. Канцлер также призвала жителей Германии отказаться от поездок, которые можно отложить или отменить, подчеркнув, что отели не смогут принимать туристов.

Как отмечает агенство, решение о введении частичного карантина было принято по итогам видеоконференции, в которой помимо самого канцлера участвовали главы 16 регионов Германии. Новые ограничения вступят в силу в понедельник и продлятся до конца ноября.

При этом рестораны смогут подавать еду на вынос, а магазины и школы, которые были закрыты в рамках весеннего локдауна, останутся открытыми.

«Мы можем констатировать, что наша система здравоохранения может справится с задачами, возложенными на нее сегодня. Но если распространение инфекции продолжится теми же темпами, система здравоохранения достигнет предела своих возможностей в течение нескольких недель», — добавила Меркель.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Германии выявлено более 475 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли в результате заболевания более 10 тыс. человек. За последние сутки в ФРГ было зафиксировано почти 15 тыс. новых случаев заражения, что, как сообщало агентство по контролю за заболеваниями Германии, стало рекордным показателем с начала пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных