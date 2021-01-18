В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple
Некоммерческая организация «Coalition for a Safer Web» («Коалиция за более безопасный интернет») в США подала иск в суд против Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений, сообщила The Washington Post.
Иск в суд был подан совместно НКО, которая выступает за технологии и политику удаления экстремистского контента из соцсетей, и ее президентом Марком Гинзбергом, бывшим послом США в Марокко. Они пожаловались на роль Telegram в размещении экстремистских высказываний, которые распространялись пользователями во время штурма Капитолия.
Адвокат НКО Кит Альтман заявил, что аналогичный иск планируется подать против Google. Эксперты полагают, что таким образом на Apple пытаются оказать давление, как и в случае с социальной сетью Parler, которую ранее Apple и Google удалили из App Store, потому что этим приложением пользовались сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. Представители Apple и Telegram не ответили на запрос издания.
Ранее газета The Telegraph заявила, что Telegram занял второе место по числу скачиваний в США после того, как Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа, а Apple и Google удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, в которую стали переходить сторонники Трампа.
Блокировка аккаунтов Трампа началась после того, как 6 января его сторонники собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.