В Кремле сообщили о крещенских купаниях Путина
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в проруби в Подмосковье, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром. Этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне», — говорится в сообщении.
В прошлом году Путин окунулся в проруби в Подмосковье. В позапрошлом году он отметил Крещение купанием в проруби у стен Нило-Столбенской пустыни на Селигере.
Православные христиане 19 января отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения. В этом году в них приняли участие более 2,4 млн человек, сообщило МВД.