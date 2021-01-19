В Кремле сообщили о крещенских купаниях Путина

Православные христиане 19 января отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения. В этом году в них приняли участие более 2,4 млн человек, сообщило МВД.