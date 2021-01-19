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В Кремле сообщили о крещенских купаниях Путина

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Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в проруби в Подмосковье, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром. Этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне», — говорится в сообщении.

В прошлом году Путин окунулся в проруби в Подмосковье. В позапрошлом году он отметил Крещение купанием в проруби у стен Нило-Столбенской пустыни на Селигере. 

Православные христиане 19 января отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения. В этом году в них приняли участие более 2,4 млн человек, сообщило МВД.

Ранее по теме: Путин окунулся в прорубь на Крещение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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