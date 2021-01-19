Генконсульству России в Нью-Йорке отключили телефонные линии
Американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
«С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии генконсульства. Периодически возникают перебои с доступом в интернет», — говорится в сообщении. По словам источника агентства, американская сторона обосновала такой поступок техническими проблемами.
Ранее пресс-служба Госдепа сообщила, что государственный секретарь США Майк Помпео решил закрыть генконсульство США во Владивостоке. В госдепартаменте пояснили, что эта мера вызвана необходимостью оптимизировать работу американской дипмиссии. По информации AP, закрытие связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 г. на число американских дипломатов, которым разрешено работать в России.