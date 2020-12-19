Вашингтон решил закрыть два генконсульства в России
Государственный секретарь США Майк Помпео решил закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепа.
«Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в РФ] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге», — рассказал представитель ведомства.
В госдепартаменте пояснили, что эта мера вызвана необходимостью оптимизировать работу американской дипмиссии.
По информации AP, закрытие связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 г. на число американских дипломатов, которым разрешено работать в России.
Конгресс США был уведомлен администрацией президента Дональда Трампа о намерении закрыть консульства. Если оба консульства прекратят свою работу, то единственным дипломатическим центром США в России останется посольство в Москве.