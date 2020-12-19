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Вашингтон решил закрыть два генконсульства в России

Ведомости

Государственный секретарь США Майк Помпео решил закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепа.

«Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в РФ] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге», — рассказал представитель ведомства.

В госдепартаменте пояснили, что эта мера вызвана необходимостью оптимизировать работу американской дипмиссии.

По информации AP, закрытие связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 г. на число американских дипломатов, которым разрешено работать в России.

Конгресс США был уведомлен администрацией президента Дональда Трампа о намерении закрыть консульства. Если оба консульства прекратят свою работу, то единственным дипломатическим центром США в России останется посольство в Москве.

Ранее по теме: Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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