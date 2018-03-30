Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
Это ответные меры из-за дела Скрипаля
29 марта МИД России объявил об ответных мерах России в отношении США. Из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Самые популярные галереи