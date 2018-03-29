Лавров объявил об ответных мерах против США из-за дела Скрипаля

По словам Лаврова, Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге Petros Karadjias / AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ответных мерах России в отношении США. 26 марта из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН и закрыть генконсульство России в Сиэтле.

По словам Лаврова, Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге. «Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США», - заявил он (цитата по «Интерфаксу»). В отношении других стран, принявших решение о высылке российских дипломатов, Москва примет зеркальные меры, добавил министр. По его словам, Россия хочет не только отреагировать на действия США и Великобритании, но и установить истину в деле Скрипалей.

В Telegram-канале российского МИДа сказано, что до 5 апреля территорию России должны покинуть 58 сотрудников американского посольства в Москве и двое сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Они объявлены персонами нон грата за несовместимую со статусом дипломата деятельность. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта.

Кроме того, американского посла предупредили о дополнительных мерах против персонала и объектов посольства и генконсульств США в России, если американцы продолжат «враждебные акции» против российского диппредставительства в США. Российский МИД потребовал от Хантсмана разъяснить смысл публичных высказываний о возможном аресте госактивов России в США.

По словам Лаврова, Россия созывает 2 апреля сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обсуждения дела Скрипалей. «Мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, сделаем это в обобщенном виде», - отметил Лавров. По его словам, он рассчитывает на то, что западные партнеры «не уйдут от честного разговора». В противном случае это будет свидетельствовать о том, что «все происходящее - это затеянная грубейшая провокация».

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке возле торгового центра были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их госпитализировали в больницу в критическом состоянии.

Британская полиция расследует инцидент как покушение на убийство. До сих пор не установлено, каким именно веществом были отравлены Скрипали. Следствие считает, что это могло быть нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось еще во времена СССР.

Власти Великобритании и США подозревают Россию в причастности к отравлению Скрипалей. 14 марта Лондон официально объявил о введении санкций в отношении Москвы - высылке 23 российских дипломатов, связанных с российской разведкой. МИД Великобритании также заморозил двусторонние контакты.

Кремль много раз отрицал все обвинения по делу Скрипаля. Ранее российский МИД объявил о зеркальных мерах в отношении Великобритании - высылке 23 британских дипломатов и закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также была прекращена деятельность Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса.

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