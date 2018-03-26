США вышлют 60 российских дипломатов

Это будет ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери

Среди высылаемых из США российских дипломатов 48 работников посольства и 12 сотрудников российской миссии в ООН Kevin Lamarque/REUTERS

Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники. Кроме того, должно быть закрыто генеральное консульство России в Сиэтле.

«США готовы сотрудничать и выстраивать лучшие отношения с Россией, однако это может стать реальностью, только если власти России изменят свое поведение», – говорится в заявлении Белого дома.

Среди высылаемых из США российских дипломатов 48 работников посольства и 12 сотрудников российской миссии в ООН. Они должны покинуть страну в недельный срок, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Они также рассказали, что под дипломатическим прикрытием в США работают больше 100 российских разведчиков, и назвали такое их количество «неприемлемым».

По словам источника NBC, у дипломатов есть семь дней, чтобы покинуть США. Трамп не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным со вторника, когда он поздравил российского лидера с переизбранием.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подтвердил, что США должны покинуть 60 российских дипломатов. Он также сообщил, что генеральное консульство в Сиэтле закроется 30 марта, передает «РИА Новости».

Ранее в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что как минимум десять стран Европы вышлют российских дипломатов. Агентство отмечало, что подобные меры может принять также США. Но, как утверждали собеседники агентства, Дональд Трамп объявит о высылке дипломатов только после Европы: он не принял решения и хочет удостовериться, что европейские союзники США поступят так же, уточнял собеседник Bloomberg.

Пока российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей выслала только Великобритания. Всего страну покинули 23 человека. На сборы у них было меньше недели. «Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой», – сказал посол России в Великобритании Александр Яковенко во время торжественного прощания с коллегами (его слова приводит пресс-служба дипмиссии).

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке в английском городе Солсбери 4 марта. Они до сих пор остаются в реанимации, больше об их состоянии ничего не известно. Великобритания заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в происшедшем Россию.

В ответ на происшедшее Соединенное Королевство объявило, что вышлет 23 российских дипломатов, приостановит все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне и усилит меры безопасности.

Москва в качестве ответных мер решила выслать 23 британских дипломатических сотрудников посольства Великобритании, закрыть Британский совет в России и отозвать согласие на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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