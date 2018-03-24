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Bloomberg узнал о планах Трампа выслать из США российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп решил выслать десятки российских дипломатов в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. По их словам, Белый дом может объявить об этом в понедельник, 26 марта.

При этом один из собеседников агентства отметил, что решение Трампа не окончательное: прежде чем объявить о высылке дипломатов, он хочет удостовериться, что европейские союзники США поступят так же. Белый дом отказался комментировать информацию Bloomberg. В официальном заявлении говорится, что США придерживаются позиции Великобритании в ситуации с отравлением Скрипаля.

Ранее британская газета The Times сообщила, что до 20 стран - членов Евросоюза могут последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к их отравлению нервно-паралитическим веществом. Россия отвергает обвинения.

Премьер-министр Великобритании приняла решение выслать 23 российских дипломатов. Россия ввела ответные дипломатические санкции, выслав из Москвы такое же число британских сотрудников посольства.

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