Россия объявила об ответных мерах против Великобритании из-за дела Скрипаля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Maxim Shemetov / Reuters

Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных мер в отношении Великобритании в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Из России в течение недели будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, говорится в сообщении МИДа.

В субботу, 17 марта, в МИД России был вызван посол Британии в Москве Лори Бристоу, которому была передана нота о введении мер «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения» в отравлении Скрипаля, сообщили в МИДе.

Помимо того что из Москвы будут высланы 23 британских дипломата, МИД принял решение отозвать согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность Британского совета в Российской Федераций в связи с неурегулированностью его статуса, добавили в МИДе.

В ведомстве предупредили, что если Британия продолжит предпринимать «дальнейшие действия недружественного характера», Россия примет дополнительные ответные меры.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких доказательств.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Они находятся в больнице в состоянии комы. Британские эксперты установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.

Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. В 2004 г. он был арестован по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании и приговорен к 13 годам тюрьмы. Полковник признал вину. В 2010 г. он был помилован президентом России и выслан в США по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ