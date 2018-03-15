Нестрашные санкции с большим запасом
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Анонсированные в среду британским премьером Терезой Мэй санкции против Москвы в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля могут показаться не такими жесткими, как ожидали эксперты. Да, на моментальное жесткое обострение Лондон пока (анонсировано еще одно выступление Мэй в понедельник) не пошел, но и такой ответ расширяет пространство неопределенности в отношениях с Москвой, а в политический водоворот гипотетически могут попасть тысячи россиян, имеющих те или иные связи с российским государством.
Практические меры названы две – обе простые в исполнении. В течение семи дней Лондон вышлет 23 российских дипломата, которых считает сотрудниками разведки, а члены правительства и королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в России. Концептуально же Мэй обозначила куда больше: приостановку всех запланированных двусторонних контактов, усиление контроля частных самолетов и грузовых перевозок и самое важное – потенциальную заморозку российских госактивов, которые могут быть использованы «с угрозой для жизни или имущества граждан или жителей Великобритании».
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