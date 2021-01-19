Лавров предупредил Норвегию о последствиях военной активности в Арктике

Также во время встречи была обозначена необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества и наращивания отраслевой кооперации. При этом была отмечена позитивная динамика сотрудничества в рамках региональных форматов, в том числе - Совете Баренцева/Евроарктического региона.