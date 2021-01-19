Лавров предупредил Норвегию о последствиях военной активности в Арктике
Наращивание военной активности Осло, а также продвижение инфраструктуры НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами», — говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что Россия настроена на активное взаимодействие с норвежскими партнерами по линии Арктического совета. Россия будет председательствовать в нем в 2021-2023 гг., затем «передаст эстафету» Норвегии.
Также во время встречи была обозначена необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества и наращивания отраслевой кооперации. При этом была отмечена позитивная динамика сотрудничества в рамках региональных форматов, в том числе - Совете Баренцева/Евроарктического региона.
Ранее сообщалось, что военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование вдоль российских границ в Арктике, чтобы бросить вызов «давлению» Москвы на Крайнем Севере.