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Лавров предупредил Норвегию о последствиях военной активности в Арктике

Ведомости

Наращивание военной активности Осло, а также продвижение инфраструктуры НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что Россия настроена на активное взаимодействие с норвежскими партнерами по линии Арктического совета. Россия будет председательствовать в нем в 2021-2023 гг., затем «передаст эстафету» Норвегии.

Также во время встречи была обозначена необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества и наращивания отраслевой кооперации. При этом была отмечена позитивная динамика сотрудничества в рамках региональных форматов, в том числе - Совете Баренцева/Евроарктического региона.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование вдоль российских границ в Арктике, чтобы бросить вызов «давлению» Москвы на Крайнем Севере.

Ранее по теме: Флот США начнет патрулирование у границ России в Арктике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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