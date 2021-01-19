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Кремль прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

Ведомости

Кремль не ознакомился с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о якобы имеющегося у президента России Владимира Путина «дворца» в Геленджике. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что «по сути, это неправда». 

«Нет, не знакомились. По сути, это неправда», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про «дворец Путина», построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация в целом.

Несколько часов назад ФБК опубликовало материал, в котором говорится о дворце на Черном море, который якобы принадлежит Путину.

В декабре прошлого года Песков опроверг появившиеся в интернете слухи о том, что Путин якобы испытывает проблемы со здоровьем. Тогда пресс-секретарь сказал, что в Кремле знают, кто занимается распространением подобных слухов. «Мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше», — сказал Песков.

Ранее по теме: В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных