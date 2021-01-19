Кремль прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина
Кремль не ознакомился с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о якобы имеющегося у президента России Владимира Путина «дворца» в Геленджике. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что «по сути, это неправда».
«Нет, не знакомились. По сути, это неправда», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про «дворец Путина», построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация в целом.
Несколько часов назад ФБК опубликовало материал, в котором говорится о дворце на Черном море, который якобы принадлежит Путину.
В декабре прошлого года Песков опроверг появившиеся в интернете слухи о том, что Путин якобы испытывает проблемы со здоровьем. Тогда пресс-секретарь сказал, что в Кремле знают, кто занимается распространением подобных слухов. «Мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше», — сказал Песков.