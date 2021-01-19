Кремль прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

В декабре прошлого года Песков опроверг появившиеся в интернете слухи о том, что Путин якобы испытывает проблемы со здоровьем. Тогда пресс-секретарь сказал, что в Кремле знают, кто занимается распространением подобных слухов. «Мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше», — сказал Песков.