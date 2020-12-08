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В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина

Ведомости

Утверждения о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина являются полной чушью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

«Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили», — сказал Песков. Помимо этого, публикации, подобные таким, а также другие расследования об окружении главы государства являются «компиляцией разных слухов», подчеркнул представитель Кремля.

«Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше», — сказал Песков.

7 декабря пресс-секретарь президента прокомментировал матераилы о лицах, якобы связанных с президентом России Владимиром Путиным, что они «не достигают своей цели». «Все это подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью», — сказал Песков.

Ранее в тот же день сайт «Важные истории», в числе авторов которого журналисты из разных СМИ, включая «Новую газету», обнародовал статью о совладельце «Сибура» и участнике списка 200 богатейших россиян 2019 г. по версии Forbes с состоянием в $950 млн Кирилле Шамалове.

Кроме того, в конце ноября издание «Проект» опубликовало материал о женщине по имени Светлана Кривоногих, которая якобы знакома с Путиным. Песков назвал данную статью «малоинтересным эпистолярным жанром» и «провокационной желтизной», отметив, что впервые слышит об указанной в материале женщине.

Ранее по теме: Песков прокомментировал публикации в интернете о «близких» Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных