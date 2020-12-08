В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина

«Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили», — сказал Песков. Помимо этого, публикации, подобные таким, а также другие расследования об окружении главы государства являются «компиляцией разных слухов», подчеркнул представитель Кремля.