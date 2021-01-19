Помпео рассказал о планах США ввести новые санкции против России
США вскоре рассмотрят возможность принятия дополнительных шагов против России в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), заявил госсекретарь Майк Помпео после объявления о новых санкциях в отношении участников строительства «Северного потока — 2».
«Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в рамках CAATSA и Закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESA) с поправками», — говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.
Ранее сегодня США расширили санкции в отношении России, добавив в «черный список» трубоукладчика газопровода «Северный поток — 2» «Фортуна» и владеющую судном компанию KVT-RUS.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».