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Помпео рассказал о планах США ввести новые санкции против России

Ведомости

США вскоре рассмотрят возможность принятия дополнительных шагов против России в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), заявил госсекретарь Майк Помпео после объявления о новых санкциях в отношении участников строительства «Северного потока — 2».

«Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в рамках CAATSA и Закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESA) с поправками», — говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Ранее сегодня США расширили санкции в отношении России, добавив в «черный список» трубоукладчика газопровода «Северный поток — 2» «Фортуна» и владеющую судном компанию KVT-RUS.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».

Ранее по теме: США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных