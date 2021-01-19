Кандидат на пост главы Минфина США пообещала пересмотреть режим санкций
Бывшая глава Федеральной резервной системы США и кандидат на пост главы Минфина Джанет Йеллен заявила, что новая администрация избранного президента США Джо Байдена пересмотрит режим санкций и планирует сделать их «стратегическими». Об этом сообщает «РИА Новости».
«Я сосредоточусь на том, чтобы обеспечить, чтобы они (санкции. — Прим. ред.) использовались стратегически и должным образом», — заявила Йеллен в сенате США.
Ранее сегодня США расширили санкции в отношении России, добавив в «черный список» трубоукладчика газопровода «Северный поток — 2» «Фортуна» и владеющую судном компанию KVT-RUS.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».