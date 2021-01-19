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Глава ЦРУ объявила об отставке

Ведомости

Глава Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел объявила, что покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление ЦРУ.

«Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — говорится в заявлении.

Хаспел работает в этой должности с мая 2018 г. и является кадровым сотрудником спецслужбы с 1985 г. — она была специалистом по России.

Ранее Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего американского посла в России и президента Фонда Карнеги Уильяма Бернса.

В ноябре 2020 г. автор The Washington Post Джош Рогин сообщил со ссылкой на источники в аппарате президента, что Трамп может уволить главу Минобороны Марка Эспера и директора ЦРУ Джину Хаспел. По данным американских СМИ, отношения между Трампом и силовым блоком — Минобороны, ФБР и ЦРУ могли испортиться во время протестов участников движения Black Lives Matter, когда президент и министр обороны не пришли к согласию насчет использования военных на действительной службе для подавления протестов. Однако отставки так и не состоялись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных