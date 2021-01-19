Глава ЦРУ объявила об отставке

В ноябре 2020 г. автор The Washington Post Джош Рогин сообщил со ссылкой на источники в аппарате президента, что Трамп может уволить главу Минобороны Марка Эспера и директора ЦРУ Джину Хаспел. По данным американских СМИ, отношения между Трампом и силовым блоком — Минобороны, ФБР и ЦРУ могли испортиться во время протестов участников движения Black Lives Matter, когда президент и министр обороны не пришли к согласию насчет использования военных на действительной службе для подавления протестов. Однако отставки так и не состоялись.