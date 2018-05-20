Как директором ЦРУ впервые стала женщина

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Умна, упорна и эффективна» – так отзывается о Джине Хаспел Роберт Байер, бывший сотрудник ЦРУ, который одно время курировал ее работу (здесь и далее цитаты Байера по NPR, агрегатору новостей почти 800 радиостанций США). Он доволен: «Посреди того хаоса, который сейчас исходит из Белого дома, хоть сколько-нибудь обнадеживающая новость – назначение Хаспел новым директором ЦРУ. Да, я несколько предвзят. Я надеюсь, что долгое пребывание Хаспел за рубежом даст администрации [Дональда] Трампа экспертный, прагматичный взгляд на мир, без которого, как все чаще считается, она может обойтись. Умение показать, где на карте, например, Кандагар, кажется заниженной планкой, но в наши дни его достаточно, чтобы считаться экспертом <...> Слишком долго ЦРУ возглавляли любители и политтехнологи».

Другое преимущество Хаспел – она в хороших отношениях с Трампом и госсекретарем Майклом Помпео, перечисляет Байер: «Работал я при директорах, которым не доверял президент, и даже при тех, которых не привечали в Белом доме. Все это деморализует сотрудников управления».

В заявлении в комиссию по разведке сената конгресса США перед утверждением Хаспел написала: «Мне не нужно времени, чтобы войти в курс того, чем занимается ЦРУ. Я знаю ЦРУ как свои пять пальцев <...> Я знаю угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и я знаю, что нам нужно для успеха в нашей миссии».

Хаспел более 30 лет работает в разведке. Но знают ее по одной истории – пыткам в секретных тюрьмах ЦРУ. Не удивительно. Даже рассекретив ее послужной список с 1985 г., ЦРУ признало, что в нем «не указано более 30 командировок». Не менее расплывчата и ее официальная биография, где полно фраз вроде «потом она возглавила небольшую резидентуру в одной экзотической и неспокойной столице». СМИ сразу кинулись общаться с бывшими и нынешними сотрудниками ЦРУ, и им удалось кое-что разузнать о прошлом нового директора разведслужбы.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на «Ведомости» — это: Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}} Полная версия доступна только подписчикам Войти Подписаться