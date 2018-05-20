Как директором ЦРУ впервые стала женщина
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Умна, упорна и эффективна» – так отзывается о Джине Хаспел Роберт Байер, бывший сотрудник ЦРУ, который одно время курировал ее работу (здесь и далее цитаты Байера по NPR, агрегатору новостей почти 800 радиостанций США). Он доволен: «Посреди того хаоса, который сейчас исходит из Белого дома, хоть сколько-нибудь обнадеживающая новость – назначение Хаспел новым директором ЦРУ. Да, я несколько предвзят. Я надеюсь, что долгое пребывание Хаспел за рубежом даст администрации [Дональда] Трампа экспертный, прагматичный взгляд на мир, без которого, как все чаще считается, она может обойтись. Умение показать, где на карте, например, Кандагар, кажется заниженной планкой, но в наши дни его достаточно, чтобы считаться экспертом <...> Слишком долго ЦРУ возглавляли любители и политтехнологи».
Другое преимущество Хаспел – она в хороших отношениях с Трампом и госсекретарем Майклом Помпео, перечисляет Байер: «Работал я при директорах, которым не доверял президент, и даже при тех, которых не привечали в Белом доме. Все это деморализует сотрудников управления».
В заявлении в комиссию по разведке сената конгресса США перед утверждением Хаспел написала: «Мне не нужно времени, чтобы войти в курс того, чем занимается ЦРУ. Я знаю ЦРУ как свои пять пальцев <...> Я знаю угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и я знаю, что нам нужно для успеха в нашей миссии».
Хаспел более 30 лет работает в разведке. Но знают ее по одной истории – пыткам в секретных тюрьмах ЦРУ. Не удивительно. Даже рассекретив ее послужной список с 1985 г., ЦРУ признало, что в нем «не указано более 30 командировок». Не менее расплывчата и ее официальная биография, где полно фраз вроде «потом она возглавила небольшую резидентуру в одной экзотической и неспокойной столице». СМИ сразу кинулись общаться с бывшими и нынешними сотрудниками ЦРУ, и им удалось кое-что разузнать о прошлом нового директора разведслужбы.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
*** ****** ****** * ***
****** ******** * **** *. * ***** ** ********. *** **** ******* ** ******* *****. **** * ** *** ****** * *** ***, *** *** ***** *** * ******** ** ******* ***** ** ***** ****. ***** ******** * ****** * ********* * ****** **** ******* *********** ***** * ************ * ************ ******** (*** ********** **** ** ******* ********* ** ***** ** ********** * ************ ******). ** *** *** *** ******* *************** ******* ** ********** ******** ********, **** *********** *********** * ************ *********. ******** ***** ******** **-********** * **-******** *** ** ******* * ***, ****** ** *********** ********* ** ***** **********, * ** ***** ****** ******* *** ******* * ********.
***-** * ******* ****** ******* ****, *** ********** ********* * ****-*****. ***, ****** **** * ** ***** ** *********. *** *** ***** ********** ******** ** **** ******* ****** *********** *** * ************ ** ********, * ********** ***********.
******* * *** * ******* ********* ******* ******* ******** ******* ********** ******** ***** *******, ************ ***. ***** *** ** *** ************ ** ****** – ****** *** ******** ***, * ******* *** ******** ******** ******* ** *************. *** *************. *** *********, *** ********** ********** * *** * ****, ******, ****** ********* ******. ****** ********** ** ******* ******* ****** * ******** * ****** * ******* *** ** ****** «***, ***** *********», ************** * ** *********** *********. ****** *****, **-****** ****** ******* * ********.
«* ****** **** ****** ****-** ********, * ** ****** *****. *****, **-** ****** **** * ***** * ******* *** ************ *** ****. * ****** ********** ***********, *** *********** ** *** ****** * *********** ******. *** *** ** **********», – ************ ***. ****** ** *******, * *** *** *****. * *** ** **** ****, ***** *** ********* * ***, *** ********* * ****** * ********* *****, ***** «*** *******». ** ****** ******** *** ********** ****, *** *** ********* ***** ********.
****** ****** ******
*** **** *** ************* * *********** **********, ****** ******** – ******** ************ * ****** * ****. * **** *. *** ******* * ******. «*** **** ***** *** * ********* *******. ****** ***** ***** * **** ** ****», – ********** ****** ** ***** ***.
***** ****** ******* * ***** ****-* **. ****** ***** * ***-*** * *****-***** ********** * ****** ********, ***** *** ********** ****. ***-********* ******* * *******, ***** ****** ******** ****** ************* * **********. *** ****** **** **** ******** ********* ****** ** ******* ********, ******* * ******* ******** **********. ****** ********** * **********. * ***** *** *** **** ** ****** ********** ************.
***** ******* *** *** ***** ******** * * ****–**** **. *********** * *** ******. «*** ********* *******, ***** ****** ******* *** ***. * ******* *********** * *******, – ******** *** ** ******* ** *** ******** ******. – *** ********* ***********, *********** * *********. *** ********* ** ******* *********** ******* * ******** ******* **** *** ***** *******. *** *****, ***** ****** ***».
** **** ** ** ******** ** ******, ****** *** *** ******* ** ****** ****** ******, ********** *** ********** ****, **** * ****** ******* ** *******: «** **** ***********, *** ******* ******* ***** ****** ** *** ******* * *********, ********* * *******, ******* * ********** * ****** – ********* **** * ********* ****** * **** *.». ***** ****** ****** ***** * ****** ** ****** * ******* * ********************* *************.
****** ** ****** ***********
****** ******** ********** * ************ * ****–**** **., ***** *** ********** ****. ******* ******* * ******* **** *. ** ******** ********, *** * **** ********* *** **********, ******* ********* * ******* ********* ***, * *** **** ************ * ***** * ********. ****** * **************** ************ *** ************ ******** ** ****** ********, ***** ******* ******** ********* * *******. ** *** ****** ******** **** ** ***** ****** – ****** ******* *. **** ** ********** * ****** * ***********.
********** * ***, * **** *. ****** ***** ************ ****** ** ****** * *******. «* *** ********** ******* ** ***, *** * ***», – ***** ****** ******** *** * ****** ****** *******. ** ******* **, *** *** ******* *********** ** ****, *** ******* * *******, * *****, *** ****** *******: «*** ***** ******** ********** ** ******».
* **** *. ****** **** ************* *********** *** * ***** ******, *** **** ************, *** **** * ******. ***** ********** *********** * **** *. – ** **** ************* ********************** ****** ***. ****** **** ****** ******** ** ** ********. * ****-******** * ****** ******** ********* **-** ********, *** *** ******** ***** ** ***** ***********. ** ****** ********* **** ** *********** ******** * ***** * ********, ******** *** ****.
****** ******** ** ***** *********** ********* *** ***** ***** *****, ********** * ****–**** **. *** *****. * *** **** ****** *********** *********. * ***** *** ****** ************* ************* * ******* *********** * *******. ****** ** *********, ****** * ******, * ******** ******** *****, ******, *** ******* * ******. ** ** **********, * ** *********. *** ***** ***** ** ***** ********, *** ************* * ******* *****. *** ****** * ************ ****** ***. *** ********** ****** **********. **** ******* ******** ** ************ ********* ** *. ************. *** *** ***** ** ***** ********* *** ************** ********** ******, ** * ******** ***** ** ***** * ********* ************. * **** *. ***** * ******* ***** ********* * ********. ******* ******* * ****** * ********* ********* *** * ************ **********. ****** *** *** ***********, ****** ************ ****** * ********* ** *******. ********** ******* ** **** ******* ****, ********* * ***** ******** ****** ***** ******’* **** ****. *** **** ********** * ********** ********. ** *** *******, ***** ***** ********* **************. ******* *********** *********** * ** ***, *** ******** ************** * *******, ******** ****** ** ************* ********** * ********* ** ****** ****, *** ********** ************** *********** * *********** *********** ** **** ********** ********* ****** ************ ************. ******** ****** ****** * *** «***** *****: ****** ***** ****** ** *******». ***** ****** * *** ***** * **** *. ** ****** **** *. **** ********** ********** *** ** ************ ************. ****** ********** ******* *******.
******** *****
«***** ************, ****** ***** ****** ******. ** ** ***** *** * ***** *****», – ***** ********. ***** ********* ****** ** ******* ****** ****** * ********* ******* * ******** «******* ****», *** ****** ************* * **********. *** *** ******** ******** ******** *****, ***** **.
****** ****** * ******* ******* ********* ** ****, *** * ***** **** *. ******** ********** *******, ******** *** ********** ****. ** *** ************ ****** *******, *** *** * *********** ** ************. ** ***** *************** ********* ************ *** *******. ** ******* ** ***** *****. ******** ******** *** **** ************ ********, *** *** ***** ********* ** ****, *** ****** ********** ******. ****** *** ******* *** ***** ***** ******* **************, *** ***-****** ***-******, ******** ** ***** ** ***********, ******** ***.
* **** *. ***** ***** ***** ******* ****** * ******** ********* *****. ** *** ********* * ***** ****** ********* ******** ***, *** * ** ***** *** *********** * ****** ************ * *****************. ** ****** ******** * *************** * * ***, * * ********, *** ****** *************** *********** ********* ****. **************.
* ****–**** **. ****** ********** ********* *.*.*. (*********, ********* *** ************* – ***********, **********, ******), ***** ********. *** *** ****** ********, *** ********* ********* ** ****** *****, ** * ********* ***** ** ***** **** * ********** ** * ****** ****** * ******* *******.
****** ******* ****** ************ *** ********** ****: ********* *** ***** *********** ** ******** *** ******** **********, *** **** ******* *********** ******** * *****. * **** *. ** *** *******. ****** ******** ************ ** ********** ********** **** ********* – ***** ****** ******** ********* * ******** ********** ** ************, *** «********** ********* * ****** ****». ********** **** ********* *** *********** *********** *******, ** ** * ***** ************ *** ** *******. ** ****** ********** *** ********* *** ***** ******: ***, *** ********* ****** ***********, ******* *** ********* ********.
******* **********
* ****–**** * ****–**** **. ****** **** ********** * ******, ******** *** ********** ****. ********** ***** ***********, ******* ******: ***** ***** ********** ******** ****** ************ ******** * **-* * ***** *********** ******, *** ** ***** ************ ******* ********** ********** (******* ******** ** ************). ****** ******** ** ******** ************* ******* ******* * ********* ********* ********** * ******, ********** ******.
* ******** ***** ************** * ****** *** ******** ************ ************ ********* ****** ***, ********** ****** ******** ** ***** ****. * **** *. **** *******, ********* ******** ***, ***** ********* ****** ** ***** **** ******. ** ************ *** ****** ***** **** *******, ***** **** ******* ********* **-** ****** ********* **** ************* ** ******** ** ********. *** ** ********* ******* * ****** * *********** **********. ********, ****** ************ * ****** **** ************ *********** ******** ****** ******** ** ****** ***** ********, ******* ***.
******* ***** ********** * ******* **** *., ***** ***** ******** ****** ************ ***** ***. *** ***** ****** ******** ** **** *****. ******** ***** **********, *** ***** ** ********* *** **** ***, ***** *** ********** ****. *** ******* ************ **** ****** ****************** *********** * *************. ********, ****** ******** *** ***** ****** ************** ****** *** «********** *****, ******* * ********** ** ********** ***** ********* ************* ********».
* ***** ***** **** ***** ******, *** ***** ********* ****** ** ***** ***. *** ****** ****-***, ************ ***** ******. ********** ******* ***************** *** ********* ********, ******* ******* ********* ******* ********** *****, ******** **, ******* **********. ** **** *** ***** ************ *** ********** **** ******* ******, ** * **** *** ********** ***** **** ******** ********* *********.
*** *** *******. *** ***** *** ******* **** *******, ******* * ****** ***** ** ********** (** ******* ** * ****-* ** ********) * ****** ******* ** ***** ******, **-** *********** ******* ********* **** * *******. ****** *********, *** ** ******** ****** ********* ***********, * ********** * ********** ******* ** ******* *************, **** ********** *************. **** * **** ****** * ******, ****** ** ** ****** *****: «****** ******** **********, ** **-******** *********** ****** **************** ***********, ******* ****** *************** ***** *** ** ******* ******-*****, ***************** ********** ******** *****, *********** * ********* ******** ******, * ***** ************** *********** ******* ***** ** ********** *****» (****** ** «*** *******»).-